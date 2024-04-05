Воронков вышел на третье место по голам среди новичков «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился голом в матче против «Айлендерс» (4:2). Это его 18-я шайба в сезоне.

Воронков вышел на чистое 3-е место по голам среди новичков «Коламбуса», обойдя Рика Нэша.

Больше забивали только Кирилл Марченко (21) и Пьер-Люк Дюбуа (20).

Всего 23-летний хоккеист провел в этом сезоне 70 матчей, набрав 33 (18+15) очка.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.