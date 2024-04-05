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Сегодня, 08:39

Воронков вышел на третье место по голам среди новичков «Коламбуса»

Виктория Кравченко
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Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился голом в матче против «Айлендерс» (4:2). Это его 18-я шайба в сезоне.

Воронков вышел на чистое 3-е место по голам среди новичков «Коламбуса», обойдя Рика Нэша.

Больше забивали только Кирилл Марченко (21) и Пьер-Люк Дюбуа (20).

Всего 23-летний хоккеист провел в этом сезоне 70 матчей, набрав 33 (18+15) очка.

«Айлендерс» набрали 83 очка и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 62 очка.

ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров вышел на четвертое место в истории «Тампы» по голам в большинстве

Форвард «Коламбуса» Марченко заявил, что старается играть как Кросби
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 76 51 25 106
2 Каролина 76 47 29 101
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 76 36 40 83
5 Вашингтон 75 36 39 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 75 37 38 82
6 Баффало 76 36 40 77
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 76 48 28 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 75 31 44 67
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 74 45 29 95
3 Вегас 75 42 33 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 75 31 44 75
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 76 25 51 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
Результаты / календарь
25.03
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6.04
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8.04
9.04
10.04
5.04 02:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 4 : 7
5.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 6
5.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
2 : 4
5.04 02:00
Каролина – Бостон
 1 : 4
5.04 02:00
Вашингтон – Питтсбург
 1 : 4
5.04 03:00
Нэшвилл – Сент-Луис
 6 : 3
5.04 03:00
Виннипег – Калгари
 5 : 2
5.04 03:00
Миннесота – Колорадо
 2 : 5
5.04 05:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 1 : 2
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 75 133
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 76 130
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 126
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 74 63
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 73 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 77 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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