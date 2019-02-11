Владимир Тарасенко – о хет-трике: "Просто нужно было обыграть одного парня"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла"​ (5:4 ОТ), прокомментировал победный результат в этой встрече, сообщает официальный сайт НХЛ. Форвард был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 27-летний спортсмен набрал 41 (22+19) очков за "Сент-Луис".

– Да, я просто пытаюсь реализовывать свои моменты. Нужно было обыграть одного парня, который стоит на воротах. Хорошие вещи случаются, когда ты забиваешь голы и это помогает твоей команде победить. Это особенное и приятно чувство, особенно в играх против "Нэшвилла". "Сент-Луису" удалось набрать четыре очка в двух играх с ними – огромный успех для команды, – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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