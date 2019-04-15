Виньо возглавил "Филадельфию"

Ален Виньо назначен на пост главного тренера "Филадельфии", сообщает официальный сайт "Флайерз". С 57-летним канадским специалистом подписан долгосрочный контракт.

- Мы очень рады, что Ален будет руководить нашей командой на протяжении многих лет, - сказал президент "Филадельфии" Чак Флетчер в интервью клубной пресс-службе. - Он вернет нашей команде культуру побед.

- Для меня большая честь стать новым тренером "Флайерз", - сказал Виньо. - У этой команды богатая история и первоклассные болельщики. Я очень рад работать с Чаком и талантливой группой игроков. Мы вернем "Филадельфию" на вершину НХЛ.

BREAKING: The #Flyers have named Alain Vigneault as the 21st head coach in franchise history! https://t.co/FDSifRzyG7 – Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 15 апреля 2019 г.

В минувшем сезоне "Филадельфия" заняла 11-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 82 играх. Последним местом работы Виньо был "Нью-Йорк Рейнджерс": он возглавлял этот клуб с 2013 по 2018 год.

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