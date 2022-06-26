«Виннипег» провел переговоры с несколькими кандидатами на пост тренера после отказа Тротца возглавить клуб

Бывший главный тренер «Вашингтона» и «Айлендерс» Барри Тротц отказался возглавить «Виннипег». Он намерен взять небольшую паузу в карьере, сообщает журналист Джефф Марек.

«Джетс» уже провели переговоры с несколькими другими претендентами. В их число входят Джим Монтгомери, Скотт Арниэл и Рик Токкетт.

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера «Виннипега» Дэйв Лаури покинул клуб после завершения сезона для «Джетс».

В декабре главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку. Он работал с командой с 2014 года.