"Виннипег" одержал победу над "Аризоной"

"Виннипег" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победная шайба на счету нападающего Кайла Коннора.

"Джетс" набрали 99 очков и вышли на второе место в дивизионе, обойдя по дополнительным показателям "Сент-Луис". Тем самым "Виннипег" заработал преимущество своей площадки с командой Тарасенко в первом раунде плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Виннипег" - 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Гальченюк - 19 (бол.), 2:21 - 1:0. Шайфли - 38 (Коннор), 15:18 - 1:1. Трауба - 8 (Линдхольм, Лаури), 22:35 - 1:2. Коннор - 34 (Шайфли, Уилер), 30:05 - 1:3. Элерс - 21 (бол., Майерс), 35:21 - 1:4. Ричардсон - 19 (Хиностроза, Грабнер), 43:29 - 2:4.

Вратари: Пикар (57:37 - 59:49) - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 21 (6+7+8) - 32 (6+15+11).

Наши: - - Куликов (17.35/0/-1).

7 апреля. Глендейл. Gila River Arena.