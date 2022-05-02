«Виннипег» на три года продлил контракт с генеральным менеджером

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф останется на своем посту. Клуб продлил контракт с ним на три года, сообщает Sportsnet.

52-летний специалист занимает этот пост с 2011 года, когда клуб переехал из Атланты в Виннипег.

До этого он пару дет был помощником генерального менеджера в «Чикаго».

Чевелдэйофф претендовал на награду лучшему генменеджеру клуба по итогам сезона-2017/18, когда «Джетс» впервые в истории дошли до финала плей-офф Западной конференции.