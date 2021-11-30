Передача Любушкина помогла «Аризоне» победить «Виннипег»
06:03
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ победила Виннипег со счетом 1:0. Гол забил Антуан Руссель. Одним из ассистентов выступил российский защитник Иля Любушкин.
«Аризона» занимает последнее, 16-е место, в таблице Западной конференции. «Виннипег» — седьмой.
27-летний Любушкин в этом сезоне провел 22 матча и отдал 4 результативные передачи.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Аризона» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Руссель — 3 (Эрикссон, Любушкин), 37:59 — 0:1.
Вратари: Хеллибак (57:40) — Веймелка.
Штраф: 2 — 12.
Броски: 46 (17+15+14) — 15 (7+5+3).
Наши: Свечников (13.56/5/0) — Любушкин (20.53/1/0).
30 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю