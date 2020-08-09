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«Вегас» вырвал победу у «Колорадо». Ничушкин, Наместников и Задоров очков не набрали

01:13

«Колорадо» проиграл «Вегасу» в овертайме группового раунда плей-офф НХЛ (3:4 ОТ).

Российские хоккеисты Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров очков не набрали.

НХЛ

Плей-офф

Запад. Групповой раунд

«Колорадо» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Маршессо — 1 (бол., Теодор, Карлссон), 21:34 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Кадри, Рантанен), 26:46 — 1:1. Руа — 1 (Ривз, Теодор), 32:55 — 1:2. Донской — 2 (Комфер, Бураковски), 34:51 — 2:2. Маршессо — 2 (буллит), 43:02 — 2:3. Комфер — 1 (Кадри, Рантанен), 58:58 — 3:3. Так — 3 (Стоун), 64:44 — 3:4.

Вратари: Грубауэр (57:27 — 58:58) — Ленер.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 35 (10+15+9+1) — 26 (5+9+9+3).

Наши: Задоров (13.17/1/-1), Наместников (14.29/0/0), Ничушкин (13.35/2/0) — -.

8 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

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