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Сегодня, 08:56

«Вегас» проиграл «Колорадо» и потерпел второе поражение подряд всухую

«Вегас» проиграл «Колорадо» и потерпел второе поражение подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен.

«Вегас» потерпел второе поражение подряд. До этого «Голден Найтс» уступили «Калгари», в этом матче команда также не забросила ни одной шайбы — 0:6.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Ландескуг — 23 (Макар, Тэйвз), 40:41 — 0:1. Рантанен — 24 (бол., Маккиннон, Макар), 55:45 — 0:2.

Вратари: Броссуа (57:32) — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+9+10) — 25 (8+9+8).

Наши: Дадонов (17.10/4/-1) — Ничушкин (18.20/2/0).

17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18209 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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    4 Вашингтон 51 27 24 63
    5 Коламбус 47 23 24 47
    6 Айлендерс 43 17 26 40
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    3 Торонто 46 31 15 65
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    8 Монреаль 48 8 40 23
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    2 Вегас 49 28 21 59
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    Виннипег – Миннесота
    		 6 : 3
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    Каролина – Флорида
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    		 47 66
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    Коннор Макдэвид

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    		 46 66
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    Флорида

    		 48 66
    И Г
    Крис Крайдер

    Крис Крайдер

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    		 48 33
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    Леон Драйзайтль

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    		 47 33
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