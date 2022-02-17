«Вегас» проиграл «Колорадо» и потерпел второе поражение подряд всухую

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландескуг и Микко Рантанен.

«Вегас» потерпел второе поражение подряд. До этого «Голден Найтс» уступили «Калгари», в этом матче команда также не забросила ни одной шайбы — 0:6.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Колорадо» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Ландескуг — 23 (Макар, Тэйвз), 40:41 — 0:1. Рантанен — 24 (бол., Маккиннон, Макар), 55:45 — 0:2.

Вратари: Броссуа (57:32) — Кемпер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (10+9+10) — 25 (8+9+8).

Наши: Дадонов (17.10/4/-1) — Ничушкин (18.20/2/0).

17 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18209 зрителей.