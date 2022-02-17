«Калгари» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до восьми матчей подряд

«Калгари» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Флэймз» дубль сделал Элиас Линдхольм, по одной шайбе забросили Диллон Дюбе, Мэттью Ткачак, Джонни Годро и Эндрю Манджапане. У «Анахайма» отличились Сонни Милано и Исак Лундестрем.

«Калгари» продлил свою победную серию до восьми матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: Дюбе — 6 (Андерссон, Монахэн), 5:34 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Ткачак, Андерссон), 12:55 — 2:0. Милано — 10 (Лундестрем, Фаулер), 21:35 — 2:1. Линдхольм — 21 (Андерссон, Годро), 23:43 — 3:1. Ткачак — 23 (бол., Годро, Льюис), 24:24 — 4:1. Лундестрем — 12 (мен.), 44:26 — 4:2. Годро — 20 (п.в., Линдхольм, Ткачак), 56:48 — 5:2. Манджапане — 25 (Дюбе, Монахэн), 57:51 — 6:2.

Вратари: Маркстрем — Гибсон (Столарз, 28:05, 56:21 — 56:48).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 43 (12+12+19) — 28 (12+7+9).

Наши: Задоров (16.26/0/0) — -.

17 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.