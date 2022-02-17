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Сегодня, 08:13

«Калгари» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до восьми матчей подряд

«Калгари» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до восьми матчей подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Калгари» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Флэймз» дубль сделал Элиас Линдхольм, по одной шайбе забросили Диллон Дюбе, Мэттью Ткачак, Джонни Годро и Эндрю Манджапане. У «Анахайма» отличились Сонни Милано и Исак Лундестрем.

«Калгари» продлил свою победную серию до восьми матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: Дюбе — 6 (Андерссон, Монахэн), 5:34 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Ткачак, Андерссон), 12:55 — 2:0. Милано — 10 (Лундестрем, Фаулер), 21:35 — 2:1. Линдхольм — 21 (Андерссон, Годро), 23:43 — 3:1. Ткачак — 23 (бол., Годро, Льюис), 24:24 — 4:1. Лундестрем — 12 (мен.), 44:26 — 4:2. Годро — 20 (п.в., Линдхольм, Ткачак), 56:48 — 5:2. Манджапане — 25 (Дюбе, Монахэн), 57:51 — 6:2.

Вратари: Маркстрем — Гибсон (Столарз, 28:05, 56:21 — 56:48).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 43 (12+12+19) — 28 (12+7+9).

Наши: Задоров (16.26/0/0) — -.

17 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 51 27 24 63
5 Коламбус 47 23 24 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 47 21 26 50
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 47 26 21 55
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 50 23 27 55
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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21.02
22.02
17.02 03:00
Виннипег – Миннесота
 6 : 3
17.02 03:30
Каролина – Флорида
 2 : 3 ОТ
17.02 05:30
Калгари – Анахайм
 6 : 2
17.02 06:00
Вегас – Колорадо
 0 : 2
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 66
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 48 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 33
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Остон Мэттьюс

Торонто

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И КН
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Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

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