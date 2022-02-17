«Калгари» обыграл «Анахайм» и продлил победную серию до восьми матчей подряд
«Калгари» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
В составе «Флэймз» дубль сделал Элиас Линдхольм, по одной шайбе забросили Диллон Дюбе, Мэттью Ткачак, Джонни Годро и Эндрю Манджапане. У «Анахайма» отличились Сонни Милано и Исак Лундестрем.
«Калгари» продлил свою победную серию до восьми матчей подряд.
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«Калгари» — «Анахайм» — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Голы: Дюбе — 6 (Андерссон, Монахэн), 5:34 — 1:0. Линдхольм — 20 (бол., Ткачак, Андерссон), 12:55 — 2:0. Милано — 10 (Лундестрем, Фаулер), 21:35 — 2:1. Линдхольм — 21 (Андерссон, Годро), 23:43 — 3:1. Ткачак — 23 (бол., Годро, Льюис), 24:24 — 4:1. Лундестрем — 12 (мен.), 44:26 — 4:2. Годро — 20 (п.в., Линдхольм, Ткачак), 56:48 — 5:2. Манджапане — 25 (Дюбе, Монахэн), 57:51 — 6:2.
Вратари: Маркстрем — Гибсон (Столарз, 28:05, 56:21 — 56:48).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 43 (12+12+19) — 28 (12+7+9).
Наши: Задоров (16.26/0/0) — -.
17 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.
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|27
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|48
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|1
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|48
|35
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|74
|2
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|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
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|28
|19
|61
|4
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|60
|5
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|21
|54
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|50
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|19
|62
|2
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|28
|21
|59
|3
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|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
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|50
|23
|27
|55
|6
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|49
|22
|27
|50
|7
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|47
|22
|25
|48
|8
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|16
|33
|36
|17.02
|03:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|17.02
|03:30
|
Каролина – Флорида
|2 : 3 ОТ
|17.02
|05:30
|
Калгари – Анахайм
|6 : 2
|17.02
|06:00
|
Вегас – Колорадо
|0 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
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|
Игорь Шестеркин
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|2.05
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Якоб Маркстрем
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