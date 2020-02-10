Голкипер «Тампы» Андрей Василевский был признан третьей звездой по итогам завершившейся игровой недели, сообщает официальный сайт лиги. Россиянин выиграл все три матча, пропуская в среднем 1,67 шайбы и отражая 93,6 процента бросков. С 29 победами в сезоне он стремится к тому, чтобы стать всего лишь вторым голкипером в истории «Молний», который два сезона подряд выигрывал не меньше 30 матчей.

Второй звездой недели стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор. Он стал самым результативным игроком, набрав 8 (3+5) очков

Первой звездой назван голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс. Он держал свои ворота в неприкосновенности на протяжении 173 минут и 39 секунд, сделав два «сухаря».