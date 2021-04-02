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Василевский признан второй звездой матча «Тампа» — «Коламбус»

05:24
2 апреля. &quot;Тампа&quot; - &quot;Коламбус&quot; - 3:2. Андрей Василевский. Фото nhl.com
2 апреля. &amp;quot;Тампа&amp;quot; - &amp;quot;Коламбус&amp;quot; - 3:2. Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Коламбус» (3:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Нападающий Брэйден Пойнт признан первой звездой встречи. Он оформил дубль. Второй звездой стал российский голкипер Андрей Василевский, отразивший 36 из 38 бросков по своим воротам. Замкнул тройку форвард Росс Колтон, забросивший одну шайбу.

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