Василевский признан второй звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3).

28-летний россиянин отразил 22 броска по воротам. Первой звездой признан вратарь «Ред Уингз» Вилле Хуссо, у которого 44 сейва. Третья звезда — форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли.

В текущем сезоне Василевский провел 19 матчей, в которых пропустил 50 шайб при 93,4 процента отраженных броска.