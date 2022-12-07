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Сегодня, 05:53

Василевский признан второй звездой матча с «Детройтом»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3).

28-летний россиянин отразил 22 броска по воротам. Первой звездой признан вратарь «Ред Уингз» Вилле Хуссо, у которого 44 сейва. Третья звезда — форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли.

В текущем сезоне Василевский провел 19 матчей, в которых пропустил 50 шайб при 93,4 процента отраженных броска.

Андрей Василевский (хоккей)
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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