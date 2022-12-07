«Питтсбург» обыграл «Коламбус», у Малкина результативная передача

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Сидни Кросби, еще по голу забили Брайан Раст и Тедди Блюгер, Евгений Малкин сделал результативную передачу. У «Блю Джэкетс» единственную шайбу забросил Джонни Гудро, который открыл счет в матче. Также в составе «Коламбуса» в НХЛ дебютировал Кирилл Марченко.

После этого матча «Питтсбург» с 32 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 18 очками — на последней строчке.