Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский рассказал про свои цели после завоевания двух Кубков Стэнли.

«На самом деле, в этом сезоне немного легче, потому что расписание матчей лучше, — приводит слова Василевского русскоъязычная версия сайта НХЛ. — Сейчас намного меньше загруженности, всего 15-16 матчей в месяц. Даже сейчас у нас есть три дня между играми. Как видите, сейчас я даже готов пойти в зал и позаниматься. Мне кажется, что в этом году будет немного легче распределять время на отдых и рабочую нагрузку, чем в прошлом сезоне.

Каждый новый сезон — это новый вызов. Цель все та же, и становится еще труднее после двух чемпионств просто оставить все позади и продолжать усердно работать. Самая большая трудность, на мой взгляд, заключается в том, что у нас было не так много свободного времени, как у других команд. В основном это было несколько недель отдыха, после которых снова наступало время трудиться. В этом заключается самый большой вызов. Я считаю, просто нужно справиться с этим в течение сезона, и тогда все будет в порядке".

Василевский стал всего лишь вторым вратарем в эпоху расширения НХЛ (с сезона-1967/68) после Кена Драйдена из «Монреаля» (1976-79), кому удалось несколько раз подряд выиграть Кубок Стэнли и при этом в каждом из розыгрышей провести все матчи в старте.

Вместе со вторым Кубком Василевский получил и «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.