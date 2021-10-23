Кутюр о четырех победах «Сан-Хосе»: «Нам удалось перенести отличные сборы на регулярный сезон»

Форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр после победы над «Торонто» (5:3) прокомментировал четыре победы в стартовых играх регулярного чемпионата НХЛ.

«Начинать вот так крайне важно. В тренировочном лагере мы концентрировались на том, чтобы хорошо стартовать. В последние пару лет нам этого не удавалось, и дальше неприятности нарастали как снежный ком. Но сейчас мы провели отличные сборы, все хорошо подготовились, и нам удалось это перенести на регулярный сезон», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ.

«Сан-Хосе» в четырех матчах сезона одержал четыре победы и набрал 8 очков.