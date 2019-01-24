"Вашингтон" проиграл "Торонто", несмотря на рекордное очко Овечкина

"Торонто" на своем льду выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это седьмое кряду поражение "Кэпиталз".

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом и набрал 1179-е очко в регулярных чемпионатах, повторив рекорд для российских игроков, установленный Сергеем Федоровым. Одноклубник и соотечественник Овечкина Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.

В составе "Мэйпл Ливз" первую шайбу в сезоне забросил российский защитник Никита Зайцев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Вашингтон" - 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Голы: Бэкстрем - 13 (бол., Кузнецов, Карлсон), 18:47 - 0:1. Кадри - 11 (Нюландер, Райлли), 19:34 - 1:1. Овечкин - 37 (Оши, Кемпны), 23:51 - 1:2. Зайцев - 1 (Нюландер, Кадри), 33:11 - 2:2. Мэттьюс - 21 (бол., Райлли, Таварес), 36:19 - 3:2. Кадри - 12 (Браун, Маринчин), 42:10 - 4:2. Кадри - 13 (Браун, Нюландер), 50:15 - 5:2. Нисканен - 7 (Оши, Бэкстрем), 57:14 - 5:3. Марнер - 20 (п.в.), 59:27 - 6:3.

Вратари: Андерсен - Холтби (57:35 - 59:27).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 37 (8+19+10) - 44 (10+19+15).

Наши: Зайцев (20.41/2/+2), Ожиганов (12.34/0/+1) - Кузнецов (19.41/2/0), Овечкин (19.59/3/0), Орлов (19.21/3/-1).

24 января. Торонто. Scotiabank Arena.