«Детройт» на выезде разгромил «Коламбус»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 6:1.

В составе «Ред Уингз» ассистентский хет-трик оформил Мориц Зайдер, 3 (1+2) очка у Дилана Ларкина, дубль оформил Филип Гронек. У «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков и Егор Чинахов завершили встречу с показателем полезности «-1».