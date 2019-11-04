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«Вашингтон» — «Калгари»: Кузнецов сделал две отличные передачи на Врану

03:47
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«Вашингтон» принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, конец первого периода). На 12-й минуте отличился форвард хозяев Якуб Врана после отличной передачи Евгения Кузнецова. Через четыре минуты россиянин сделал еще один голевой пас на чеха. Также результативная передача на счету Дмитрия Орлова.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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