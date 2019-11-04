«Вашингтон» принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:2, конец первого периода). На 12-й минуте отличился форвард хозяев Якуб Врана после отличной передачи Евгения Кузнецова. Через четыре минуты россиянин сделал еще один голевой пас на чеха. Также результативная передача на счету Дмитрия Орлова.

? Jakub Vrana — 2nd of the game

2-1 #ALLCAPS pic.twitter.com/lZol8SS6ke — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 4, 2019

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