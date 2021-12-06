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Варламов выйдет с первых минут матча «Айлендерс» против «Чикаго». Он пропустил три последние игры

03:28

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов выйдет с первых минут матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

Последний раз 33-летний россиянин выходил на лед 25 ноября в матче с «Рейнджерс» (1:4), пропустив три игры. В запасе на матч с «Блэкхокс» остался Илья Сорокин.

В текущем сезоне Варламов провел пять матчей, в которых 16 шайб при 88,1 процента отраженных бросков.

Матч «Айлендерс» — «Чикаго» пройдет сегодня, 6 декабря и начнется в 3:30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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