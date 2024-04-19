Варламов стал третьим по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов стал третьим по проценту отраженных бросков среди вратарей регулярного чемпионата НХЛ.

35-летний россиянин отразил 91,8 процента бросков. Лидером стал вратарь «Флориды» Энтони Столарц, отразивший 92,5 процента бросков. На второй строчке Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 92,1 процента отраженных бросков.

В текущем сезоне Варламов провел 28 матчей, трижды сыграв на ноль при коэффициенте надежности 2.60.