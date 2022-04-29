Варламов признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Вашингтон» (5:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Семен Варламов. 34-летний россиянин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Мэтью Барзал. Он отметился тремя результативными действиями.

Замкнул тройку лучших форвард Джош Бэйли. На его счету заброшенная шайба и голевая передача.