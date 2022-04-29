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Сегодня, 05:06

Варламов признан первой звездой матча с «Вашингтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Вашингтон» (5:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Семен Варламов. 34-летний россиянин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Мэтью Барзал. Он отметился тремя результативными действиями.

Замкнул тройку лучших форвард Джош Бэйли. На его счету заброшенная шайба и голевая передача.

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 81 44 37 100
5 Айлендерс 81 37 44 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 81 50 31 108
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
19.04
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22.04
23.04
24.04
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26.04
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29.04
30.04
1.05
29.04 02:00
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 5 : 0
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 3
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 4
29.04 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 5 : 2
29.04 03:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 ОТ
29.04 04:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
29.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
29.04 05:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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