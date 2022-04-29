Варламов признан первой звездой матча с «Вашингтоном»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Вашингтон» (5:1). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой стал российский голкипер Семен Варламов. 34-летний россиянин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал нападающий Мэтью Барзал. Он отметился тремя результативными действиями.
Замкнул тройку лучших форвард Джош Бэйли. На его счету заброшенная шайба и голевая передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|81
|44
|37
|100
|5
|Айлендерс
|81
|37
|44
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|81
|50
|31
|108
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
Результаты / календарь
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30.04
1.05
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|29.04
|02:00
|
Бостон – Баффало
|5 : 0
|29.04
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 3
|29.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 4
|29.04
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|5 : 2
|29.04
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 ОТ
|29.04
|04:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|29.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|29.04
|05:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19
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