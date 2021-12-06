«Ванкувер» уволил главного тренера Грина и назначил Будро
«Ванкувер» объявил об увольнение главного тренера команды Трэвиса Грина, сообщает официальный сайт клуба.
Также команду покинули генеральный менеджер Джим Беннинг, помощник гендиректора Джон Вайсброд и помощник тренера Нолан Баумгартнер.
«Во-первых, я хочу искренне поблагодарить Джима, Джона, Трэвиса и Нолана за их страсть и преданность организации и нашему сообществу. Мы благодарны им за все, что они сделали для «Кэнакс» за время их пребывания в должности, и мы желаем им успехов в будущем», — сказал председатель совета директоров Франческо Аквилини.
Брюс Будро был назван 20-м главным тренером в истории «Ванкувера», а Скотт Уокер был назначен помощником тренера. Стэн Смил назначен временным генеральным менеджером.
В канадском клубе выступает российский нападающий Василий Подколзин. В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 он сыграл 23 матча и набрал 6 очков (5+1).
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