«Ванкувер» победил «Торонто»

«Ванкувер» обыграл «Торонто» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Брок Бесер, Бо Хорват, Джей Ти Миллер и Нильс Хегландер. У гостей забивали Джон Таварес и Джимми Веси.

«Ванкувер» набрал 24 очка и занимает шестое место в Северном дивизионе. «Торонто» с 38 очками на первом месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Торонто» — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Бесер — 13 (бол., Миллер, Хорват), 4:39 — 1:0. Таварес — 8 (Керфут, Холл), 15:56 — 1:1. Веси — 5 (Броди, Спецца), 23:04 — 1:2. Хорват — 11 (бол., Бесер, Миллер), 48:49 — 2:2. Миллер — 7 (Бесер, Эдлер), 49:31 — 3:2. Хегландер — 5 (Шмидт), 56:53 — 4:2.

Вратари: Демко — Андерсен (58:20).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (9+14+8) — 39 (15+11+13).

Наши: — - Михеев (13.56/4/0).

7 марта. Ванкувер. Rogers Arena.