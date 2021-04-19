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«Ванкувер» в первом матче после паузы из-за вспышки коронавируса победил «Торонто»

04:47
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Бо Хорват, еще одну шайбу забросил Нильс Хегландер. Гости ответили точными бросками Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса.

Для «Ванкувера» это первый матч с 25 марта — команда пропустила 10 игр из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала клуба.

После этого матча «Ванкувер» с 37 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 61 очком — на первой строчке.

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