«Ванкувер» в первом матче после паузы из-за вспышки коронавируса победил «Торонто»
04:47
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 3:2.
В составе «Кэнакс» дубль оформил Бо Хорват, еще одну шайбу забросил Нильс Хегландер. Гости ответили точными бросками Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса.
Для «Ванкувера» это первый матч с 25 марта — команда пропустила 10 игр из-за вспышки коронавируса среди игроков и персонала клуба.
После этого матча «Ванкувер» с 37 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 61 очком — на первой строчке.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю