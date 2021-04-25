Два очка Дадонова не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

Форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Ванкувер» с 41 очком занимает шестое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 38 очками — на седьмой строчке.