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Два очка Дадонова не спасли «Оттаву» от поражения в матче с «Ванкувером»

07:41
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:2.

Форвард «Сенаторз» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Ванкувер» с 41 очком занимает шестое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 38 очками — на седьмой строчке.

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