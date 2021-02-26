«Эдмонтон» на выезде победил «Ванкувер»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 3:0.

Отличились Алекс Чейссон, Ессе Пульюярви и Конор Макдэвид.

После этого матча «Эдмонтон» с 28 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 18 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Чейссон — 4 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 27:41 — 0:1. Пульюярви — 6 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 52:35 — 0:2. Макдэвид — 14 (п.в., Ямамото), 59:37 — 0:3.

Вратари: Демко (58:23 — 59:37) — Смит.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 32 (13+15+4) — 34 (9+12+13).

26 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.