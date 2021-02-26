Тренер «Вашингтона» Лавиолетт подвел итоги матча против «Питтсбурга»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 26 февраля на пресс-конференции подвел итоги матча регулярного сезона НХЛ против «Питтсбурга» (5:2).

«Оши — красавчик! Он забросил очень важную шайбу, позволив нас почувствовать себя увереннее. Скажу так: сегодня, даже когда мы пропускали, на скамейке все было спокойно. Все в команде верили и понимали, что обыграем «Питтсбург», — заявил Лавиолетт.

После этой победы «столичные» остались на втором месте в Северном дивизионе", «пингвины» — пятые.