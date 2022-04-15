3 очка Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону»

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«Ванкувер» разгромил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Кэнакс» одержали пятую победу подряд.

Российский нападающий Василий Подколзин оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1.

Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7).

Наши: Подколзин (16.57/2/+3) — -.

15 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18 890 зрителей.