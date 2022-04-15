3 очка Подколзина помогли «Ванкуверу» разгромить «Аризону»
«Ванкувер» разгромил «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Кэнакс» одержали пятую победу подряд.
Российский нападающий Василий Подколзин оформил дубль и сделал одну голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.
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«Ванкувер» — «Аризона» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Чейссон — 11 (Миллер, Хьюз), 10:18 — 1:0. Дрис — 1 (бол., Хант, Экман-Ларссон), 19:00 — 2:0. Петтерссон — 27 (бол., Хьюз, Миллер), 24:29 — 3:0. Лэдд — 7 (бол., Кессел, Мозер), 30:38 — 3:1. Подколзин — 12 (бол., Миллер, Хьюз), 35:25 — 4:1. Гарлэнд — 16 (Подколзин), 35:39 — 5:1. Подколзин — 13 (Миллер), 39:33 — 6:1. Чейссон — 12 (Миллер, Майерс), 48:26 — 7:1.
Вратари: Демко — Веймелка (Сятери, 40:00).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 27 (10+12+5) — 22 (8+7+7).
Наши: Подколзин (16.57/2/+3) — -.
15 апреля. Ванкувер. Rogers Arena. 18 890 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|75
|48
|27
|102
|3
|Питтсбург
|76
|43
|33
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|73
|34
|39
|77
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|74
|45
|29
|95
|5
|Детройт
|74
|29
|45
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|74
|20
|54
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|74
|42
|32
|89
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|74
|25
|49
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|15.04
|02:00
|
Баффало – Сент-Луис
|2 : 6
|15.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3
|15.04
|02:00
|
Каролина – Детройт
|0 : 3
|15.04
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|6 : 3
|15.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|15.04
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|7 : 3
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|0 : 4
|15.04
|03:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|15.04
|03:30
|
Чикаго – Сан-Хосе
|5 : 4 Б
|15.04
|04:00
|
Калгари – Вегас
|1 : 6
|15.04
|04:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|3 : 1
|15.04
|05:00
|
Ванкувер – Аризона
|7 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|75
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2