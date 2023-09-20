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Сегодня, 10:30

Россиянин Жугин: «Бедард выделяется и талантом, и работоспособностью»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Коннор Бедард.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» прокомментировал игру первого номера драфта-2023 НХЛ Коннора Бедарда.

— Много игроков из вашей лиги уходят в НХЛ?

— Конечно. Думаю, намного больше, чем из других юниорских лиг. Это хороший пример для мотивации. В прошлом году я играл против Джонсона из «Далласа» и Джекая из «Монреаля». Можно еще вспомнить кого-нибудь.

— Против Коннора Бедарда не доводилось играть?

— Лично — нет. Только видел хайлайты.

— Это действительно новый талант поколения?

— Да. Он выделяется и талантом, и работоспособностью.

Валентин Жугин. «К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
Хоккей
НХЛ
Валентин Жугин
Коннор Бедард
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