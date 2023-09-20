Россиянин Жугин: «Бедард выделяется и талантом, и работоспособностью»

Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» прокомментировал игру первого номера драфта-2023 НХЛ Коннора Бедарда.

— Много игроков из вашей лиги уходят в НХЛ?

— Конечно. Думаю, намного больше, чем из других юниорских лиг. Это хороший пример для мотивации. В прошлом году я играл против Джонсона из «Далласа» и Джекая из «Монреаля». Можно еще вспомнить кого-нибудь.

— Против Коннора Бедарда не доводилось играть?

— Лично — нет. Только видел хайлайты.

— Это действительно новый талант поколения?

— Да. Он выделяется и талантом, и работоспособностью.