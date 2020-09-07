«В самые тяжелые моменты превосходно играл Добби». Клингберг отметил игру Худобина

Защитник «Далласа» Йон Клингберг отметил игру голкипера Антона Худобина в первом матче финала конференции против «Вегаса» (1:0).

— Нам не очень удался только третий период, при этом у нас ранее были моменты, чтобы повести 2:0 в счете, — цитирует Клингберга сайт НХЛ. — Но в самые тяжелые моменты превосходно играл Добби. Он провел отличный матч, вдохнул в нас жизнь. Вот мы и выстояли в концовке, сумели повести в серии.