В «Питтсбурге» ждут результативной игры от Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в интервью официальному сайту НХЛ поделился впечатлениями от игры форварда команды Евгения Малкина.

«Малкин — уникальный игрок, поэтому мы не хотим, образно говоря, забирать у него из рук клюшку. Мы хотим, чтобы он играл на инстинктах, как он умеет, но при этом старался высчитывать, когда острота допустима, а когда лучше сыграть понадежнее. Мне кажется, это начинает получаться, и скоро он начнет забрасывать больше», — считает Салливан.

34-летний россиянин в текущем сезоне провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (4+8) очков.