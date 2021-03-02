Лавиолетт оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт 2 марта в интервью NBC высказался об игре форварда команды Александра Овечкина.

«Я не переживаю, что Ови забрасывает так мало. Он долгое время находился в ковид-протоколе, что немного выбило из колеи. Пока вот тех пропущенных встреч и не хватает, чтобы поймать свою волну. Как только Овечкин полноценно вольется в игру, он опять начнет забрасывать пачками. Мы все помним, как он круто умеет это делать», — отметил главный тренер «столичных».

В нынешнем сезоне НХЛ в активе 35-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 17 матчах.