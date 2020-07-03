В «Монреале» сожалеют об обмене Ковальчука

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен признался, что команде сейчас пригодился бы нападающий Илья Ковальчук. Клуб обменял россиянина по ходу сезона в «Вашингтон». Однако из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат был завершен досрочно, а «Монреаль» оказался в числе команд, которые попали в плей-офф.

— К сожалению, мы нее можем предсказывать будущее. Да, мы отдали много хороших игроков в дедлайн, которые сейчас нам бы очень пригодились, — цитирует Жюльена Motreal Gazette. — Но на все есть свои причины. Зато мы можем дать возможность сыграть молодым игрокам, что поможет им набраться опыта.