В «Лос-Анджелесе» и «Анахайме» не выявлены заболевшие коронавирусом

Клубы НХЛ «Анахайм» и «Лос-Анджелес» опубликовали заявления о тестировании игроков на коронавирус. Отмечается, что у всех хоккеистов результат оказался отрицательным.

Updated information regarding COVID-19. pic.twitter.com/Y2yS6B2gbu — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) March 18, 2020

Ранее стало известно, что неназванный игрок «Оттавы» недавно заразился коронавирусом.

Напомним, на прошлой неделе проведение регулярного чемпионата НХЛ было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется