НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

В Канаде гол Свечникова назвали лучшим в сезоне

01:16
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Андрей Свечников. Фото nhl.com
Теги:

В шоу «Хоккейная ночь в Канаде, выходящем на CBC, определили лучший гол в текущем сезоне. Его автором стал россиянин Андрей Свечников. Он первым в истории лиги отметился лакросс-голом. Форвард дважды забивал подобным образом. В финале голосования он набрал 62% голосов, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 38%.

Гол Ивана Проворова из «Филадельфии» выбыл в первом раунде виртуального плей-офф, шайба капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — во втором.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир