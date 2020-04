В Канаде гол Свечникова назвали лучшим в сезоне

В шоу «Хоккейная ночь в Канаде, выходящем на CBC, определили лучший гол в текущем сезоне. Его автором стал россиянин Андрей Свечников. Он первым в истории лиги отметился лакросс-голом. Форвард дважды забивал подобным образом. В финале голосования он набрал 62% голосов, Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — 38%.

ANDREI SVECHNIKOV DOES THE MICHIGAN TO TIE IT UP! OH MY, WHAT A GOAL! UNBELIEVABLE!#LetsGoCanes pic.twitter.com/mCk5SZhcho