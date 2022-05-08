В «Филадельфии» прокомментировали подписание контракта с Федотовым

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал подписание контракта с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.

«Иван — игрок, за которым мы внимательно следили, мы очень довольны его развитием. Он провел несколько сильных сезонов в КХЛ, кульминацией которых стал этот год, когда он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр и стал чемпионом КХЛ», — приводит слова Флетчера официальный сайт клуба.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании контракта с 25-летним россиянином. Федотов подписал годичный контракт новичка.

В сезоне-2021/22 вратарь выступал за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. После победы Федотов заявил о желании продолжить карьеру в НХЛ.