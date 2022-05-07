Самсонов чуть не расплакался от скандирований болельщиков «Вашингтона» в его адрес

Российский вратарь Самсонов заявил, что чуть не расплакался из-за болельщиков «Вашингтона»

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов после матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (6:1) отметил что чуть не расплакался из-за того, что болельщики скандировали «Сэмми» в его адрес.

Также он добавил, что нервничал в начале матча, но затем справился с волнением и получил удовольствие от игры.

25-летний голкипер отразил 29 из 30 бросков и был признан первой звездой встречи. Для него это первая победа в плей-офф НХЛ в карьере.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).