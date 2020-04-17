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Уэйн Гретцки: «У Овечкина отличные шансы побить мой рекорд по голам. Болею за него, как никто другой»

13:24
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина побить его рекорд.

— У меня нет ни малейших сомнений, что у него есть прекрасный шанс это сделать, — приводит официальный сайт НХЛ слова Гретцки. — Если Овечкин побьет мой рекорд, это будет замечательно. Это будет прекрасно и для «Вашингтона», и для Алекса и его семьи. Я болею за него, как никто другой.

На счету Овечкина 706 заброшенных шайб в 1152 матчах в НХЛ. У Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах за карьеру в лиге.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/gretzky-ovechkin-on-hockeyathome/c-316638048

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