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Участие Кучерова в матче с «Оттавой» под вопросом

20:41
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что травма нападающего Никиты Кучерова не носит серьезного характера. Однако его участие в матче регулярного чемпионаты НХЛ против «Оттавы» остается под вопросом, информирует в Twitter журналист Брайан Бернс.

Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном» (2:5). Россиянин получил повреждение на девятой минуте второго периода, после заблокированного броска от защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.

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