«У Канады явные проблемы с талантами». Русский вратарь сомневается в силе новых поколений «Кленовых листьев»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью «СЭ» признался, что его не впечатлила игра канадцев на молодежном чемпионате мира.

— Впервые видел, как Канада намеренно отдает эту самую инициативу в матче с Россией, как это было в финале. И страшно осторожничает, играя от обороны в разрушение, причем нисколько этого не смущается.

— Меня вообще в последние годы канадские команды не впечатляют. У них явные проблемы с талантами. На последних молодежных чемпионатах мира у них просто нет реально ярких очень сильных игроков. Кто вам запомнился из этой сборной Канады?

— Хэйтон, Лафренье и Эддисон.

— Я бы не сказал, что они шибко сильно выделялись. Не суперзвезды. Положим, Лафренье подает большие надежды, но я сомневаюсь, что он будет соответствовать тем канадским поколениям, что было лет 15 назад.

— Вы имеете в виду поколение Кросби, Гецлафа и Бержерона?

— Да-да-да. Очевидно, что у них тоже что-то с талантами не то происходит. Последние несколько лет меня канадская сборная на МЧМ вообще не впечатляет. Нет ярких игроков, на которых смотришь и думаешь: «Oh my god! Huh» (О, мой Бог! — Прим. «СЭ»). Вот когда смотришь на наших вратарей — так думаешь. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Ильи Брызгалова — здесь.