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Туукка Раск подписал контракт с «Бостоном»

05:10
Туукка Раск. Фото Twitter
Туукка Раск. Фото Twitter
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Голкипер Туукка Раск заключил полноценный контракт с «Бостоном». Соглашение рассчитано на год. Хоккеист заработает 1 миллион долларов.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. Раск находился в статусе неограниченно свободного агента после завершения восьмилетнего контракта с «Бостоном» прошедшим летом.

Раск выступал за «Брюинз» с 2007 года и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В составе сборной Финляндии голкипер является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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