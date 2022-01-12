Туукка Раск подписал контракт с «Бостоном»

Голкипер Туукка Раск заключил полноценный контракт с «Бостоном». Соглашение рассчитано на год. Хоккеист заработает 1 миллион долларов.

Ранее голкиперу была проведена операция по восстановлению хряща в бедре. Раск находился в статусе неограниченно свободного агента после завершения восьмилетнего контракта с «Бостоном» прошедшим летом.

Раск выступал за «Брюинз» с 2007 года и является обладателем Кубка Стэнли 2011 года. В составе сборной Финляндии голкипер является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.