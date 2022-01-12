Брюнетт, Беднар, Бриндамор и Дебур будут тренировать команды на «Матче звезд НХЛ»
04:56
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тренеров на Матч звезд-2022.
Команду атлантического дивизиона будет тренировать Эндрю Брюнетт из «Флориды», центрального — Джаред Беднар из «Колорадо», столичного — Род Бриндамор из «Каролины», а тихоокеанского — Питер Дебур из «Вегаса».
Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе.
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