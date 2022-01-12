Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Брюнетт, Беднар, Бриндамор и Дебур будут тренировать команды на «Матче звезд НХЛ»

04:56
Теги:

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала тренеров на Матч звезд-2022.

Команду атлантического дивизиона будет тренировать Эндрю Брюнетт из «Флориды», центрального — Джаред Беднар из «Колорадо», столичного — Род Бриндамор из «Каролины», а тихоокеанского — Питер Дебур из «Вегаса».

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама