Туукка Раск не планирует пока завершать карьеру

Голкипер «Бостона» Туукка Раск признался, что пока не думает о завершении карьеры. В марте финну исполнилось 33 года.

— Пока у меня все еще есть желание побеждать и играть, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Раска. — Меня это заводит. У меня нет конкретного возраста, когда это может быть. Посмотрим. Возможно, 36 или 37, а может и 42. Предсказать невозможно. Здено Хара все еще играет, хотя не становится моложе (42 года). Может быть, я буду вратарем, играющим до 45 лет. Почему нет?

Я никогда не думал о возрасте, до которого буду играть. Здесь многое зависит от того, как сильно ты хочешь продолжать играть, от состояния организма и наличия страсти к игре. Вот о таких вопросах надо думать. Это не обязательно конкретный возраст — 40 лет или 36. Я буду играть до тех пор, пока могу, и пока мне будет позволять организм. Но если все изменится, и запал будет сходить на нет, надо будет пересмотреть взгляды: «Действительно ли я хочу этим заниматься?