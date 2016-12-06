Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Оттаву"

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:5. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий "пингвинов" Брайан Раст. Его партнер по команде Евгений Малкин стал автором гола и двух результативных передач.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Оттава" – 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)

Голы: Раст - 4 (МАЛКИН, Летанг), 1:45 - 1:0. Террис - 11 (Дзингел, Уайдмэн), 8:18 - 1:1. Кросби - 17 (Шири, Коул), 8:45 - 2:1. Карлссон - 6 (Стоун), 13:44 - 2:2. Стоун - 8 (бол., Фанеф, Карлссон), 21:00 - 2:3. Хоффман - 9 (бол., Карлссон, Стоун), 27:08 - 2:4. Каллен - 6 (мен., Раст), 28:28 - 3:4. Кессел - 9 (Шульц, Коул), 34:13 - 4:4. Шульц - 3 (МАЛКИН, Кессел), 34:37 - 5:4. МАЛКИН - 10 (Кессел), 41:05 - 6:4. Фанеф - 3 (бол., Террис, Карлссон), 46:17 - 6:5. Раст - 5 (буллит), 52:36 - 7:5. Раст - 6 (п.в., Куниц, Дюмулин), 57:32 - 8:5.

Вратари: Флери (Мюррей, 27:08) - Андерсон (Кондон, 52:36, 57:22 - 57:32).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 46 (21+12+13) - 34 (11+10+13).

Наши: Малкин (18:46/6/+3) – -.

6 декабря. Питтсбург. "Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена".