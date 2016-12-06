Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" переиграть "Оттаву"

"Питтсбург" переиграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:5. Хет-трик в этой встрече оформил нападающий "пингвинов" Брайан Раст. Его партнер по команде Евгений Малкин стал автором гола и двух результативных передач.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Оттава" – 8:5 (2:2, 3:2, 3:1)
Голы: Раст - 4 (МАЛКИН, Летанг), 1:45 - 1:0. Террис - 11 (Дзингел, Уайдмэн), 8:18 - 1:1. Кросби - 17 (Шири, Коул), 8:45 - 2:1. Карлссон - 6 (Стоун), 13:44 - 2:2. Стоун - 8 (бол., Фанеф, Карлссон), 21:00 - 2:3. Хоффман - 9 (бол., Карлссон, Стоун), 27:08 - 2:4. Каллен - 6 (мен., Раст), 28:28 - 3:4. Кессел - 9 (Шульц, Коул), 34:13 - 4:4. Шульц - 3 (МАЛКИН, Кессел), 34:37 - 5:4. МАЛКИН - 10 (Кессел), 41:05 - 6:4. Фанеф - 3 (бол., Террис, Карлссон), 46:17 - 6:5. Раст - 5 (буллит), 52:36 - 7:5. Раст - 6 (п.в., Куниц, Дюмулин), 57:32 - 8:5.
Вратари: Флери (Мюррей, 27:08) - Андерсон (Кондон, 52:36, 57:22 - 57:32).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 46 (21+12+13) - 34 (11+10+13).
Наши: Малкин (18:46/6/+3) – -.
6 декабря. Питтсбург. "Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена".
Werewolf
RapStar Ну вот. А то в соседней ветке нытьё, дескать Шубская Овечкину мешает в хоккей играть. У Малыча Кастерова ничем не хуже, однако Женя держит высочайший уровень, пусть не на 100% стабильно, но держит. Вывод очевиден: Ови разучился играть так как умеет. И лысьва тут не при чём. Оутс и Хантер тоже критиковали Сашка. И по делу. А Будро повезло что застал золотые годы умения Ови играть в хоккей..._______Плохому танцору поможет только опытный хирург..... А это глоры Овечкина просто ищут виноватого.
22:51 6 декабря
RapStar
Ну вот. А то в соседней ветке нытьё, дескать Шубская Овечкину мешает в хоккей играть. У Малыча Кастерова ничем не хуже, однако Женя держит высочайший уровень, пусть не на 100% стабильно, но держит. Вывод очевиден: Ови разучился играть так как умеет. И лысьва тут не при чём. Оутс и Хантер тоже критиковали Сашка. И по делу. А Будро повезло что застал золотые годы умения Ови играть в хоккей...
17:37 6 декабря
Werewolf
Поклоняется месьё 1000 бросков = 1 гол ))))
13:59 6 декабря
.BattleFish.
🚀 Русские нагнут весь ми Так вот почему Птицбург выигрывает - у них 2 Раста, Карл! Боря Раст и наш любимый канадский друг Педя Раст, он же месьё Второе Очко 12:25-----------угар)))
13:29 6 декабря
Werewolf
Русские нагнут весь ми_____Иди к своим вшам ))))) там тренер Кучерявого хвалит за удаление ))))) грит вот так должен играть лучший хоккеист мира. Всем упасть и молиться )))))) А то, что у тебя любимые друзья имеют кличку очко видно из твоего ника, нагнутый )))))))))))) все таки толераст он и в россии толераст )))))
13:19 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
Так вот почему Птицбург выигрывает - у них 2 Раста, Карл! Боря Раст и наш любимый канадский друг Педя Раст, он же месьё Второе Очко
12:25 6 декабря
КубокЛучшийМира
Весёлый© Просто отмечу очевидное, что Кросби - ТОП-снайпер. "Овечкин, проснись, Ришар ушел!" --------------- Который Пьер? ))) Куда ушёл?... Начало декабря, самое время снимать очередного тренера, не дающего раскрыть весь голевой потенциал, да ещё и критикующего Саню за удаления. )))
09:49 6 декабря
КубокЛучшийМира
Посмотрел обзор... Не фига себе "пингвины" обиделись на "Оттаву" и на судей, постоянно просматривающих и засчитывающих в их ворота голы. ))) Малкин красавец! Классные передачи отдавал!
09:47 6 декабря
Весёлый©
Просто отмечу очевидное, что Кросби - ТОП-снайпер. "Овечкин, проснись, Ришар ушел!", или как здесь пишут.
08:09 6 декабря
Trezvy
Явная ошибка вратаря.
08:02 6 декабря