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Тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Нью-Джерси»

04:20
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

«Нам пришлось многое пережить на очень коротких тренировочных сборах без показательных игр. С новым тренером, новой системой и как мы собираемся двигаться вперед. Мы немного пострадали от нескольких травм и коронавируса в январе, но я думаю, что сейчас надо немного меньше думать и быстрее реагировать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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