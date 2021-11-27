Тренер «Вашингтона»: «Овечкин действовал привычным образом и создал кучу моментов в атаке»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3) прокомментировал игру форварда Александра Овечкина.

«Он был великолепен. Вся их тройка играла превосходно. Большую роль в этом сыграл Кузнецов, а Овечкин действовал привычным образом и создал кучу моментов в атаке. Матч стал прекрасным примером того, как они могут действовать. Это был важный матч, и нам очень пригодилась классная игра лидеров, вышедших на первый план. Что касается конкретно Овечкина, то он был действительно хорош», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру, а в этом сезоне — 18 шайб в 21 матче.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.