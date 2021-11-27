«Это не человек, это робот». Американцы в восторге от игры 36-летнего Овечкина

В ночь на 27 ноября «Вашингтон» победил «Флориду» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него первым в нынешнем сезоне. 36-летний россиянин набрал уже 36 (18+18) очков в 21 встрече и идет на втором месте в таблице бомбардиров.

Овечкину осталось забросить 18 шайб, чтобы догнать Яромира Ягра (766 шайб) и занять третье место в истории НХЛ по количеству голов. До Уэйна Гретцки (894) — 146 голов.

Американские болельщики «Вашингтона» в шоке от игры Овечкина и уверены, что он сможет догнать Гретцки.

«Думаю, у этого парня впереди многообещающая карьера», — пошутил один из пользователей.

«В 36 лет он просто терроризирует НХЛ»

«А люди по-прежнему каждый год говорят, что у него ничего не получится»

«В следующий раз опять бросьте ему шайбу в лицо, чтобы оно оформил хет-трик»

«Разве это не безумие, что с таким количеством травм наша команда всех побеждает?»

«Продолжай в том же духе, и к концу сезона точно обгонит Овечкина!»

«Все очень просто: его дети видят его матчи. Он хочет, чтобы его запомнили великим»

«36 лет, говорите? Да он в расцвете сил!»

«Это не человек, это робот»

«Безумие, что ему 36, а он не отстает от Макдэвида по очкам»

«Он определенно побьет рекорд Гретцки»