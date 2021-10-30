Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:0). 25-летний россиянин сделал 31 сейв.

«Он невероятен, потрясающе играет. Он весь сезон — наш лучший игрок. В начале матча соперник мог повести в одну или две шайбы, но он сделал несколько ключевых сейвов. Впечатляет то, как он останавливает шайбу. Шестеркин — сильный и атлетичный, кажется, что все летит точно ему в грудь. Он один из лучших вратарей в НХЛ, в этом нет сомнений», — приводит слова Галлана официальный сайт клуба.

«Рейнджерс» с 11 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 8 очками — на 9-й строчке.