Овечкин повторил свое достижение 12-летней давности

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:0).

36-летний россиянин забросил шайбу в пустые ворота. Нападающий набрал 15 (9+6) очков за 8 матчей текущего сезона. Это наименьшее количество матчей, которое потребовалось Овечкину для того, чтобы набрать 15 очков, после сезона-2009/10.

Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (739 — 741).