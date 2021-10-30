Овечкин повторил свое достижение 12-летней давности
09:03
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:0).
36-летний россиянин забросил шайбу в пустые ворота. Нападающий набрал 15 (9+6) очков за 8 матчей текущего сезона. Это наименьшее количество матчей, которое потребовалось Овечкину для того, чтобы набрать 15 очков, после сезона-2009/10.
Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ (739 — 741).
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